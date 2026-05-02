4èmes rencontres d’artistes de la Manufacture Royale de Bains Manufacture Royale La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

4èmes rencontres d’artistes de la Manufacture Royale de Bains

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Pour la quatrième année consécutive, la Manufacture Royale accueillera une quinzaine d’artistes du 14 au 16 août peintres, photographes, sculpteurs, céramistes…

Venez découvrir leurs oeuvres et échanger avec eux dans l’ancienne Halle au Charbon (accès gratuit 10h-18h).

A ne pas manquer La Nocturne des Artistes, le samedi à partir de 19h. Au cours d’un repas guinguette. Une belle soirée animée en perspective !!!Tout public

0 .

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 13 63 69 61 lesamisdelamanufactureroyale@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the fourth year running, the Manufacture Royale will be welcoming some fifteen artists from August 14 to 16: painters, photographers, sculptors, ceramists?

Come and discover their work and chat with them in the former Halle au Charbon (free admission 10am-6pm).

Don’t miss La Nocturne des Artistes, on Saturday from 7pm. During a guinguette dinner. It’s sure to be a lively evening!

L’événement 4èmes rencontres d’artistes de la Manufacture Royale de Bains La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION