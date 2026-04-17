UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Neaufles-Saint-Martin

Balade découverte de l’âne Neaufles-Saint-Martin

mercredi 26 août 2026 · Neaufles-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
La Pièce des Rivières
Ville
27830 Neaufles-Saint-Martin
Département
Eure
Tarif

Neaufles-Saint-Martin

Balade découverte de l’âne

La Pièce des Rivières Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-08-26

L’âne Marmot et Gilles, son ânier, vous invitent à les suivre pour une balade guidée à la découverte de l’âne, de la faune et de la flore environnante.
Après la présentation des ânes par Gilles, vous comprendrez pourquoi on ne monte pas sur Marmot et comment mener un âne.
Parcours adapté aux enfants.

Point de rendez-vous parking situé accès parc du marais, La Pièce des Rivières 27830 Neaufles-Saint-Martin.

Aucun billet ne pourra être remboursé sauf en cas de force majeur qui occasionnerait une annulation de la part de l’office de tourisme.   .

La Pièce des Rivières Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63  info.tourisme@ccvexin-normand.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte de l’âne

L’événement Balade découverte de l’âne Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-02 par Vexin Normand Tourisme

À voir aussi à Neaufles-Saint-Martin (Eure)