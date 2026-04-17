Informations pratiques

Neaufles-Saint-Martin

Balade découverte de l’âne

La Pièce des Rivières Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

L’âne Marmot et Gilles, son ânier, vous invitent à les suivre pour une balade guidée à la découverte de l’âne, de la faune et de la flore environnante.

Après la présentation des ânes par Gilles, vous comprendrez pourquoi on ne monte pas sur Marmot et comment mener un âne.

Parcours adapté aux enfants.

Point de rendez-vous parking situé accès parc du marais, La Pièce des Rivières 27830 Neaufles-Saint-Martin.

Aucun billet ne pourra être remboursé sauf en cas de force majeur qui occasionnerait une annulation de la part de l’office de tourisme. .

La Pièce des Rivières Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Balade découverte de l’âne

L’événement Balade découverte de l’âne Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-02 par Vexin Normand Tourisme