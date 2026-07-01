AGENDA · Neaufles-Saint-Martin
Foire à tout Neaufles-Saint-Martin
dimanche 13 septembre 2026 · Neaufles-Saint-Martin
Informations pratiques
Neaufles-Saint-Martin
Foire à tout
Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez chiner et faire de bonnes affaires.
Buvette et restauration sur place. .
Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 20 71 61 21 stephanie.bazire@wanadoo.fr
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-01 par Vexin Normand Tourisme