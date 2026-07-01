Informations pratiques

Neaufles-Saint-Martin

Foire à tout

Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez chiner et faire de bonnes affaires.

Buvette et restauration sur place. .

Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 20 71 61 21 stephanie.bazire@wanadoo.fr

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-01 par Vexin Normand Tourisme