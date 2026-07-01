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AGENDA · Neaufles-Saint-Martin

Foire à tout Neaufles-Saint-Martin

dimanche 13 septembre 2026 · Neaufles-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
27830 Neaufles-Saint-Martin
Département
Eure
Tarif

Neaufles-Saint-Martin

Foire à tout

Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez chiner et faire de bonnes affaires.
Buvette et restauration sur place.   .

Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 20 71 61 21  stephanie.bazire@wanadoo.fr

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-01 par Vexin Normand Tourisme

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