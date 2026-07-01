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Fête nationale rue Jules Villegas Neaufles-Saint-Martin

lundi 13 juillet 2026 · rue Jules Villegas · Neaufles-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue Jules Villegas
Adresse
Pont-Noir
Ville
27830 Neaufles-Saint-Martin
Département
Eure
Tarif

Neaufles-Saint-Martin

Fête nationale

rue Jules Villegas Pont-Noir Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Grand feu d’artifice au Pont-Noir à 23h. Bal populaire. Bar avec planche apéro sur place à partir de 19h.   .

rue Jules Villegas Pont-Noir Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 2 32 55 00 04  mairie.neaufles@yahoo.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-03 par Vexin Normand Tourisme

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