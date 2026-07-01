AGENDA · Neaufles-Saint-Martin
Fête nationale rue Jules Villegas Neaufles-Saint-Martin
lundi 13 juillet 2026 · rue Jules Villegas · Neaufles-Saint-Martin
Informations pratiques
Neaufles-Saint-Martin
Fête nationale
rue Jules Villegas Pont-Noir Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Grand feu d’artifice au Pont-Noir à 23h. Bal populaire. Bar avec planche apéro sur place à partir de 19h. .
rue Jules Villegas Pont-Noir Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 2 32 55 00 04 mairie.neaufles@yahoo.fr
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-03 par Vexin Normand Tourisme
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