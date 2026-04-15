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Balade découverte des oiseaux La Grange à Jean Chouvigny

Balade découverte des oiseaux La Grange à Jean Chouvigny samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Grange à Jean

Adresse : 24 ROUTE DES GORGES, LD PÉRACLOS

Ville : 03450 Chouvigny

Département : Allier

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Chouvigny

Balade découverte des oiseaux

La Grange à Jean 24 ROUTE DES GORGES, LD PÉRACLOS Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Partez à la découverte des oiseaux qui vivent à quelques pas des Gorges de la Sioule avec un bénévole expérimenté. Places limitées. Départ de la Grange à Jean.
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La Grange à Jean 24 ROUTE DES GORGES, LD PÉRACLOS Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59  contact@lagrangeajean.fr

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English :

Discover the birds that live just a stone’s throw from the Sioule Gorges with an experienced volunteer. Places limited. Departure from the Grange à Jean.

L’événement Balade découverte des oiseaux Chouvigny a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule

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