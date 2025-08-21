Le chemin des Murailles 2,5 km Chouvigny Allier
Un des chemins les plus pittoresque du Val de Sioule, à l’entrée des gorges de Chouvigny.
English : Hike
One of the most picturesque villages of the Val de Sioule territory, at the entry of the Chouvigny Gorges.
Deutsch :
Einer der malerischsten Wege im Sioule-Tal, am Eingang der Schlucht von Chouvigny.
Italiano :
Uno dei sentieri più pittoreschi della Valle della Sioule, all’ingresso delle gole di Chouvigny.
Español :
Uno de los senderos más pintorescos del valle del Sioule, a la entrada de las gargantas de Chouvigny.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme