Le chemin des Murailles 2,5 km Chouvigny Allier

Le chemin des Murailles 2,5 km

Le chemin des Murailles 2,5 km Départ de la Mairie 03450 Chouvigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un des chemins les plus pittoresque du Val de Sioule, à l’entrée des gorges de Chouvigny.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English : Hike

One of the most picturesque villages of the Val de Sioule territory, at the entry of the Chouvigny Gorges.

Deutsch :

Einer der malerischsten Wege im Sioule-Tal, am Eingang der Schlucht von Chouvigny.

Italiano :

Uno dei sentieri più pittoreschi della Valle della Sioule, all’ingresso delle gole di Chouvigny.

Español :

Uno de los senderos más pintorescos del valle del Sioule, a la entrada de las gargantas de Chouvigny.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme