Balade découverte des plantes des milieux humides et de leurs usages rue des vergers Hoste

Informations pratiques

Hoste

Balade découverte des plantes des milieux humides et de leurs usages

rue des vergers Maison d’accueil de Valette Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 15:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Dans le cadre de la semaine de l’Environnement, l’Office de tourisme, grâce au soutien du département de la Moselle, propose de vous faire découvrir cet espace naturel sensible qu’est le marais de Valette. Grâce aux explications données par Morgane (Herbaetum), praticienne en herboristerie, vous découvrirez les plantes sauvages que l’on trouve dans les milieux humides, leurs particularités, leurs usages …Animations gratuites, grâce au soutien du département de la Moselle sur inscription auprès de l’Office de tourisme.Tout public

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rue des vergers Maison d’accueil de Valette Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

As part of Environment Week, the Tourist Office—with support from the Moselle Department—invites you to explore the Valette Marsh, a sensitive natural area. With guidance from Morgane (Herbaetum), a herbalist, you’ll learn about the wild plants found in wetlands, their characteristics, and their uses…Free activities, thanks to support from the Moselle Department—registration required at the Tourist Office.

L’événement Balade découverte des plantes des milieux humides et de leurs usages Hoste a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH