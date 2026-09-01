Balade philo La Maison Güth Hoste

Informations pratiques

Hoste

Balade philo

La Maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Café Philo de La Maison Güth vous invite à découvrir ou à redécouvrir l’oeuvre de Franz Kafka au cours d’une marche champêtre,

La balade, organisée à partir de la Maison Güth, sur les sentiers de la commune de Hoste, permettra de questionner les images de l’homme Kafka (sombre, angoissé, malade…) et surtout de son oeuvre (pouvoir, loi, animalité, amour, écriture…), par quelques incursions dans les romans, les nouvelles, le Journal et la correspondance. Les présentations et lectures seront assurées, comme à l’accoutumée, par Pierre Ravenel (ancien formateur de l’IRTS de Lorraine et chargé de cours à l’Université de Lorraine). La sortie est proposée par Jean-Yves Trépos, professeur émérite à l’Université de Lorraine et animateur du Café philo. Prévoir un repas tiré du sac. Un pot sera offert aux participants à l’issue de la balade, en fin d’après-midi. Les places étant limitées, il est indispensable de s’inscrire.Adultes

10 .

La Maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 6 85 03 41 23 info@lamaisongueth.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Café Philo at La Maison GFCth invites you to discover or rediscover the works of Franz Kafka during a walk in the countryside,

The walk, starting from Maison G%FCth and following the trails of the town of Hoste, will offer an opportunity to explore the image of Kafka the man (somber, anxious, ill…) and, above all, his body of work (power, law, animality, love, writing…), through brief explorations of his novels, short stories, diary, and correspondence. The presentations and readings will be led, as usual, by Pierre Ravenel (former instructor at the IRTS in Lorraine and lecturer at the University of Lorraine). The outing is organized by Jean-Yves Trépos, professor emeritus at the University of Lorraine and facilitator of the Café Philo. Please bring a packed lunch. Refreshments will be provided for participants at the end of the walk, in the late afternoon. Since space is limited, registration is required.

L’événement Balade philo Hoste a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH