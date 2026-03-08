Visite guidée d’une authentique maison Lorraine du XVIIe et de son arboretum., La maison Güth, Hoste
samedi 19 septembre 2026 · La maison Güth · Hoste
Informations pratiques
Visite guidée d’une authentique maison Lorraine du XVIIe et de son arboretum. 19 et 20 septembre La maison Güth Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La visite guidée de cette authentique maison lorraine vous fera pénétrer dans le quotidien de nos ancêtres, de la guerre de Trente Ans jusqu’à nos jours.
Dans l’arboretum, Jacques vous contera des histoires d’arbres et le rôle de certains arbres dans l’Histoire.
La maison Güth 12 rue Saint-Jean, 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est http://www.lamaisongueth.eu La maison Güth est une bâtisse paysanne du XVIIe siècle, typique du pays des étangs de Moselle-Est et conservée « en l’état ». Il s’agit d’une structure à pans de bois ou colombages, avec une cheminée « à la flamande », un jardin et un arboretum.
La visite guidée de cette authentique maison lorraine vous fera pénétrer dans le quotidien de nos ancêtres, de la guerre de Trente Ans jusqu’à nos jours.
©concours la Maison Güth
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