Balad’apéro sauvage Hoste
vendredi 28 août 2026 · Hoste
Informations pratiques
Hoste
Balad’apéro sauvage
Rue du Bourg Hoste Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 17:30:00
fin : 2026-08-28 20:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Immersion au cœur de la flore sauvage de l’étang du Bas à Hoste avec Géraldine.Pendant environ 1h30, partez à la découverte des plantes sauvages qui nous entourent, de leurs richesses et de leurs usages, lors d’une balade conviviale et pleine de surprises.
Sur inscription préalable auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.
La soirée se poursuivra autour d’un moment gourmand dégustez des mets et boissons élaborés à partir de végétaux sauvages, de fruits et légumes locaux, pour savourer les plantes qui nous entourent en pleine nature.Tout public
35 .
Rue du Bourg Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr
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English :
Immerse yourself in the wild flora of the Étang du Bas-Hoste with Géraldine.For about 1 hour and 30 minutes, set out to discover the wild plants around us, their benefits, and their uses, during a friendly walk full of surprises.
Advance registration is required at the Connexion Freyming-Merlebach Tourist Office.
The evening will continue with a culinary treat: sample dishes and drinks made from wild plants, local fruits, and vegetables, and savor the plants that surround us in the heart of nature.
L’événement Balad’apéro sauvage Hoste a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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