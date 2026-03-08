Exposition de pastels à la Maison Guth, La maison Güth, Hoste
samedi 19 septembre 2026 · La maison Güth · Hoste
Informations pratiques
Exposition de pastels à la Maison Guth 19 et 20 septembre La maison Güth Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La maison Guth présente des oeuvres du groupe des pastellistes de Plastica Naboria et de leur professeure Irina HOERNER.
La maison Güth 12 rue Saint-Jean, 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est http://www.lamaisongueth.eu La maison Güth est une bâtisse paysanne du XVIIe siècle, typique du pays des étangs de Moselle-Est et conservée « en l’état ». Il s’agit d’une structure à pans de bois ou colombages, avec une cheminée « à la flamande », un jardin et un arboretum.
La maison Gûth tout en pastels et des pastels tout en couleurs !
© Plastica Naboria
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