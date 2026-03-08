UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hoste

Exposition de pastels à la Maison Guth, La maison Güth, Hoste

samedi 19 septembre 2026 · La maison Güth · Hoste

Exposition de pastels à la Maison Guth, La maison Güth, Hoste

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La maison Güth
Adresse
12 rue Saint-Jean, 57510 Hoste
Ville
57510 Hoste
Département
Moselle

Exposition de pastels à la Maison Guth 19 et 20 septembre La maison Güth Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La maison Guth présente des oeuvres du groupe des pastellistes de Plastica Naboria et de leur professeure Irina HOERNER.

La maison Güth 12 rue Saint-Jean, 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est http://www.lamaisongueth.eu La maison Güth est une bâtisse paysanne du XVIIe siècle, typique du pays des étangs de Moselle-Est et conservée « en l’état ». Il s’agit d’une structure à pans de bois ou colombages, avec une cheminée « à la flamande », un jardin et un arboretum.
La maison Gûth tout en pastels et des pastels tout en couleurs !

© Plastica Naboria

À voir aussi à Hoste (Moselle)