Balade « Découverte du quartier Guist’hau et du théâtre Francine Vasse », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade « Découverte du quartier Guist’hau et du théâtre Francine Vasse » Vendredi 28 août, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

Après avoir exploré le quartier Guist’hau et son histoire, plongez dans les coulisses du Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants ! Venez à la rencontre des équipes, visitez la scène, les loges et autres endroits cachés du Théâtre. L’occasion également d’un petit café, d’un thé ou d’un sirop pour découvrir la nouvelle programmation de spectacles en théâtre et en danse. Visite proposée par Françoise de Cossette, guide-conférencière, et Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 à partir du mardi 16 juin (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-decouverte-du-quartier-guisthau-et-du-theatre-francine-vasse »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole