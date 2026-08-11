Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Balade découverte Eclipse en mer

Port Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Vivez l’éclipse solaire en mer à bord de notre vieux gréement et transformez un événement astronomique en souvenir inoubliable !

Préparez-vous à vivre une expérience magique à bord de notre brick, le Phoenix. Naviguez sur les flots cristallins tout en assistant à l’une des plus grandes merveilles de la nature une éclipse solaire totale ! Plongez dans l’univers fascinant de la navigation à la voile et vivez un moment exceptionnel où ciel et mer s’unissent pour un spectacle inoubliable.

Le soleil sera éclipsé par la Lune le 12 août 2026 à 95% dans les Côtes d’Armor.

Naviguez sur les flots à bord de notre vieux gréement, un authentique témoignage de l’art maritime. Apprenez les rudiments de la navigation traditionnelle et participez à la manœuvre des voiles aux côtés de notre équipage passionné.

À l’heure dite, partagez ce moment rare avec d’autres passionnés et vivez une aventure collective sur le pont. Contemplez la danse des astres sous un ciel dégagé, avec des commentaires éclairés sur le phénomène.

A noter Pensez à apporter avec vous chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, vêtements chauds dont veste coupe-vent, eau, pique-nique et goûter (bananes recommandées). Les lunettes d’observation solaire seront fournies par nos soins. .

Port Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 27 95 13

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English :

L’événement Balade découverte Eclipse en mer Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme