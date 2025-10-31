Balade derrière un troupeau pour la montée en Estive LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église

Balade derrière un troupeau pour la montée en Estive

LAISSAC 1 Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Balade au cœur de l’Estive. Venez suivre un troupeau partant en transhumance vers l’Aubrac. Renseignement et réservation obligatoire au 05 65 70 71 30.

Organisé par l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Marche derrière le troupeau.

Au pas du troupeau de vaches de race Aubrac transhumant de Clément et Cécile CHASSALY de Grun, balade pédestre reliant Saint-Martin-de-Lenne à Saint-Geniez-d’Olt soit 12km.

Repas Aligot maison

Dans une ambiance conviviale, vous dégusterez des produits locaux et traditionnels.

L’après-midi, visites programme à venir

–

Fin d’après-midi Retour en bus à Saint Martin de Lenne .

LAISSAC 1 Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30 laissac@causses-aubrac-tourisme.com

English :

A walk in the heart of the Estive. Follow a herd on its transhumance to Aubrac. Information and booking required: 05 65 70 71 30.

German :

Spaziergang im Herzen der Estive. Folgen Sie einer Herde, die sich auf den Weg in den Aubrac macht. Informationen und Reservierung erforderlich unter: 05 65 70 71 30.

Italiano :

Una passeggiata nel cuore delle Estive. Seguite una mandria nella sua transumanza verso Aubrac. Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero: 05 65 70 71 30.

Espanol :

Un paseo en el corazón del Estive. Venga a seguir a un rebaño en su trashumancia hacia Aubrac. Información y reservas: 05 65 70 71 30.

L’événement Balade derrière un troupeau pour la montée en Estive Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-10-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)