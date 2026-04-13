Roc Laissagais 2026, Laissac-Séverac l’église, Laissac-Sévérac l’Église

Roc Laissagais 2026 23 et 24 mai Laissac-Séverac l’église Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T08:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T08:30:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

Epreuve historique du VTT en France et en Europe, le Roc Laissagais revient en 2026 le week-end du 23 et 24 mai 2026 et continue de s’adapter à l’évolution des pratiques et des pratiquants.

Après avoir accueilli les Championnats du Monde VTT en 2016, les Championnats d’Europe VTT en 2023 et prochainement les Championnats de France de VTT XC Marathon, le Roc Laissagais continue de s’imposer comme l’un des rendez-vous incontournable du calendrier.

Pour sa 34ème année d’existence l’événement conserve sont statut de course élite inscrite au calendrier international UCI et continue de faire rayonner l’Aveyron au niveau européen et international. La labelisation UCI de l’épreuve du Roc Laissagais 30km permettra comme l’année dernière de faire gagner des points au classement international des participants junior, une belle opportunité pour les jeunes régionaux de tendre vers des opportunités internationales. En parallèle, toutes les épreuves de VTT XC permettront de cumuler des points au classement général du MTB’Tour, la tournée française de VTT XC Marathon.

Cette année, la grande nouveauté porte sur l’organisation de deux formules randonnées pour les pratiquants de cyclisme sur route. Cette épreuve non chronométrée vise à satisfaire les pratiquants régionaux, très friands de ce type de rassemblement.

Ainsi, le Roc Laissagais ouvre une nouvelle fois l’horizon à des pratiques annexes du VTT et se veut un événement qui promeut les atouts de l’Aveyron au travers toutes les pratiques liées au cyclisme.

Au total, ce sont une vingtaine de lancement d’épreuves ou de défis sportifs non chronométrés qui s’élanceront depuis le village de l’événement avec des formules variées à destination de tous les publics tels que : épreuves de VTT enfants, gravel en compétition ou en randonnée, épreuve en relais dans les ruelles de Laissac, course internationale de VTT, course de VTTAE, randonnées VTT sportive ou familiale, randonnées cyclo et challenge draisienne !

Le Roc Laissagais est organisé par le club local du Vélo Club Laissac qui fait appel à une structure professionnelle spécialisée dans l’organisation d’événement sportif : LVO.

Laissac-Séverac l’église chemin d’ampiac Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.roclaissagais.com »}]

Epreuves UCI/FFC de VTT XC et épreuve de gravel + des formules randos en VTT, gravel et cyclo.