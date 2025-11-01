Roc Laissagais Laissac-Sévérac l’Église
RDV les 23 et 24 mai 2026 !
Deux jours pour vivre le vélo dans toute sa dimension effort, passion et convivialité !
Le tout au cœur des paysages grandioses des Causses et de la forêt des Palanges !
Ouverture des inscriptions le 23 novembre 2025 .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 08 94 71 24 info@roclaissagais.com
English :
See you on May 23 and 24, 2026!
Two days to experience cycling in all its dimensions: effort, passion and conviviality!
All this in the heart of the grandiose landscapes of the Causses and the Palanges forest!
German :
RDV am 23. und 24. Mai 2026!
Zwei Tage, um das Radfahren in seiner ganzen Dimension zu erleben: Anstrengung, Leidenschaft und Geselligkeit!
Und das alles inmitten der grandiosen Landschaften der Causses und des Waldes von Palanges!
Italiano :
Ci vediamo il 23 e 24 maggio 2026!
Due giorni per vivere il ciclismo in tutte le sue dimensioni: fatica, passione e convivialità!
Il tutto nel cuore dei magnifici paesaggi delle Causses e della foresta dei Palanges!
Espanol :
¡Nos vemos los días 23 y 24 de mayo de 2026!
Dos días para vivir el ciclismo en todas sus dimensiones: esfuerzo, pasión y convivencia
Todo ello en el corazón de los magníficos paisajes de las Causses y el bosque de Palanges
