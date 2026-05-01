Vide grenier à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Vide grenier à Laissac Laissac-Sévérac l’Église dimanche 31 mai 2026.
Laissac-Sévérac l’Église
Vide grenier à Laissac
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
5€ les 3 mètres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Brocante du Tennis Club dimanche 31 mai 2026 de 8h à 18h au terrain de tennis. Buvette et restauration sur place. Réservation OBLIGATOIRE au 06 24 74 74 08.
5€ les 3 mètres. 5 .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 24 74 74 08
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English :
Brocante du Tennis Club Sunday, May 31, 2026 from 8am to 6pm at the tennis court. Refreshments and catering on site. Reservations MUST be made by calling 06 24 74 74 08.
L’événement Vide grenier à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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