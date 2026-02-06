Fête de la musique à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Fête de la musique à partir de 20h. Groupes de musique en déambulation dans le centre ville et place du foirail.
Evénement organisé par la municipalité de Laissac-Sévérac l’Église avec la participation de l’UCAL .
Restauration possible sur place. Pensez à réserver votre table directement auprès des restaurateurs. .
Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30 laissac@causses-aubrac-tourisme.com
English :
Fête de la musique from 8pm. Music bands strolling through the town center and Place du foirail.
