Fête de la musique à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Fête de la musique à Laissac

Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Fête de la musique à partir de 20h. Groupes de musique en déambulation dans le centre ville et place du foirail.

Evénement organisé par la municipalité de Laissac-Sévérac l’Église avec la participation de l’UCAL .

Restauration possible sur place. Pensez à réserver votre table directement auprès des restaurateurs. .

Avenue de Rodez Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30 laissac@causses-aubrac-tourisme.com

Fête de la musique from 8pm. Music bands strolling through the town center and Place du foirail.

