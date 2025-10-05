Fête de la Récup’ à la Transformerie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église dimanche 4 octobre 2026.

Fête de la Récup’ à la Transformerie à Laissac

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

8ème édition de 10h à 17h.Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Annulée en cas d’intempéries.

Programme toute la journée à venir .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie latransformerie@gmail.com

English :

8th edition from 10 a.m. to 5 p.m. Free admission. Refreshments and catering on site. Cancelled in case of bad weather.

German :

8. Ausgabe von 10h bis 17h.Eintritt frei. Getränke und Speisen vor Ort. Bei schlechtem Wetter abgesagt.

Italiano :

8a edizione dalle 10.00 alle 17.00. Ingresso libero. Ristoro e ristorazione in loco. Annullata in caso di maltempo.

Espanol :

8ª edición de 10.00 a 17.00 h. Entrada gratuita. Refrescos y catering in situ. Cancelado en caso de mal tiempo.

L’événement Fête de la Récup’ à la Transformerie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-10-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)