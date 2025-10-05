Fête de la Récup’ à la Transformerie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Fête de la Récup’ à la Transformerie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église dimanche 4 octobre 2026.
Fête de la Récup’ à la Transformerie à Laissac
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
8ème édition de 10h à 17h.Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Annulée en cas d’intempéries.
Programme toute la journée à venir .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie latransformerie@gmail.com
English :
8th edition from 10 a.m. to 5 p.m. Free admission. Refreshments and catering on site. Cancelled in case of bad weather.
German :
8. Ausgabe von 10h bis 17h.Eintritt frei. Getränke und Speisen vor Ort. Bei schlechtem Wetter abgesagt.
Italiano :
8a edizione dalle 10.00 alle 17.00. Ingresso libero. Ristoro e ristorazione in loco. Annullata in caso di maltempo.
Espanol :
8ª edición de 10.00 a 17.00 h. Entrada gratuita. Refrescos y catering in situ. Cancelado en caso de mal tiempo.
L’événement Fête de la Récup’ à la Transformerie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-10-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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