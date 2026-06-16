Laissac-Sévérac l’Église

Raconte tapis

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Gratuit Sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez écouter les histoires de Carole. Thème Thème L’arbre à cabane , venez visiter les cabanes des animaux qui peuplent le grand arbre et écouter leurs histoires !

Ouvert aux parents et enfants. Entrée gratuite. Animé par Carole JAGER D’AGUANNO. Rendez-vous au parc de la médiathèque ou à la médiathèque selon la météo. Inscription obligatoire 06 37 95 36 07 ou alexia.calvel@caussesaubrac.fr .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 37 95 36 07 alexia.calvel@caussesaubrac.fr

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English :

Come listen to Carole’s stories. Theme: The Tree with a Treehouse —come visit the treehouses of the animals that live in the big tree and listen to their stories!

L’événement Raconte tapis Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)