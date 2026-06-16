Raconte tapis Laissac-Sévérac l’Église
Raconte tapis Laissac-Sévérac l’Église mercredi 12 août 2026.
Laissac-Sévérac l’Église
Raconte tapis
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Gratuit Sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez écouter les histoires de Carole. Thème Thème L’arbre à cabane , venez visiter les cabanes des animaux qui peuplent le grand arbre et écouter leurs histoires !
Ouvert aux parents et enfants. Entrée gratuite. Animé par Carole JAGER D’AGUANNO. Rendez-vous au parc de la médiathèque ou à la médiathèque selon la météo. Inscription obligatoire 06 37 95 36 07 ou alexia.calvel@caussesaubrac.fr .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 37 95 36 07 alexia.calvel@caussesaubrac.fr
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English :
Come listen to Carole’s stories. Theme: The Tree with a Treehouse —come visit the treehouses of the animals that live in the big tree and listen to their stories!
L’événement Raconte tapis Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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