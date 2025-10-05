Séance de dédicaces avec Nadia Creyssels à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
mardi 25 août 2026 · Laissac-Sévérac l'Église
Informations pratiques
Laissac-Sévérac l’Église
Séance de dédicaces avec Nadia Creyssels à Laissac
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Séance de dédicace de 9h à 12h de Nadia Creyssels pour ses ouvrages de recettes à la maison de la presse de Laissac.
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LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 69 18
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English :
Book signing by Nadia Creyssels from 9 a.m. to 12 p.m. for her cookbooks at the Laissac newsstand.
L’événement Séance de dédicaces avec Nadia Creyssels à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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