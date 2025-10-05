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Séance de dédicaces avec Nadia Creyssels à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

mardi 25 août 2026 · Laissac-Sévérac l'Église

Séance de dédicaces avec Nadia Creyssels à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Adresse
LAISSAC
Ville
12310 Laissac-Sévérac l'Église
Département
Aveyron
Tarif

Laissac-Sévérac l’Église

Séance de dédicaces avec Nadia Creyssels à Laissac

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Séance de dédicace de 9h à 12h de Nadia Creyssels pour ses ouvrages de recettes à la maison de la presse de Laissac.
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LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 69 18 

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English :

Book signing by Nadia Creyssels from 9 a.m. to 12 p.m. for her cookbooks at the Laissac newsstand.

L’événement Séance de dédicaces avec Nadia Creyssels à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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