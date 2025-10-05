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Cinéma en plein air à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Cinéma en plein air à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Cinéma en plein air à Laissac Laissac-Sévérac l’Église mercredi 12 août 2026.

Adresse : (Ilot Vigarié)

Ville : 12310 Laissac-Sévérac l'Église

Département : Aveyron

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif : 6 Tarif de base plein tarif

Laissac-Sévérac l’Église

Cinéma en plein air à Laissac

(Ilot Vigarié) Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Projection cinéma en plein air à l’Ilot Vigarié (centre administratif si mauvais temps) à partir de 21h.
Tarif 6€/pers.
Venez avec votre chaise ainsi qu’un plaid.
6  .

(Ilot Vigarié) Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63  mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

Open-air cinema screening at Ilot Vigarié (administrative center in case of bad weather) from 9pm.
Price: 6?/pers.
Bring your own chair and plaid.

L’événement Cinéma en plein air à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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