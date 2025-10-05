Cinéma en plein air à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Cinéma en plein air à Laissac Laissac-Sévérac l’Église mercredi 12 août 2026.
Laissac-Sévérac l’Église
Cinéma en plein air à Laissac
(Ilot Vigarié) Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Projection cinéma en plein air à l’Ilot Vigarié (centre administratif si mauvais temps) à partir de 21h.
Tarif 6€/pers.
Venez avec votre chaise ainsi qu’un plaid.
6 .
(Ilot Vigarié) Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
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English :
Open-air cinema screening at Ilot Vigarié (administrative center in case of bad weather) from 9pm.
Price: 6?/pers.
Bring your own chair and plaid.
L’événement Cinéma en plein air à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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