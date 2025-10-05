Festival Folklorique International du Rouergue à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
vendredi 7 août 2026 · Laissac-Sévérac l'Église
Informations pratiques
Laissac-Sévérac l’Église
Festival Folklorique International du Rouergue à Laissac
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Pour les -12 ans accompagnés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Marché de pays, musique et danse dans le cadre du 69ème Festival Folklorique International du Rouergue! A partir de 18h, venez vous émerveiller au son des musiques et danses traditionnelles Bulgares !
Animation sur le marché gourmand de la Halle Jean-François Delmas à 18h30
Spectacle en extérieur à 21h à l’espace de l’Ilot Vigarié avec la Bulgarie entrée payante à 5€ (gratuit pour les -12 ans accompagnés)
Buvette sur place, places assises. 0 .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 73 12
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English :
A parade of countries, music, and dance as part of the 69th Rouergue International Folk Festival! Starting at 6 p.m., come and be enchanted by the sounds of traditional Bulgarian music and dance!
L’événement Festival Folklorique International du Rouergue à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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