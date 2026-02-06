Ronde Laissagaise 44ème édition

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Relais 2 X 5 km

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

2026-08-21

Venez participer à cette course pédestre sportive de 10km ou relais 2 x 5 km autour de Laissac. Départ à 19h30 à la Halle JF Delmas (Parking de la Combelle).

Course à pied de 10 km (12€ sur place 11€ en ligne)

relais 2x 5km 6€/pers en ligne 7€/pers sur place, Par Équipe De 2

Inscription en ligne sur https://www.chronometrage.com/evenement/la-ronde-laissagaise

Retrait de dossard à partir de 17h sous le foirail des bovins.

IMPORTANT pour tous les participants:

– Présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de un an

– ou bien d’une licence sportive en cours de validité

– pour tous je dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident de toute nature survenue avant, pendant et après la course .

Pour les mineurs fournir une autorisation parentale. .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 69 45

English :

Come and take part in this sporty 10km run or 2 x 5km relay around Laissac. Start at 7.30pm at the Halle JF Delmas (Parking de la Combelle).

