Ronde Laissagaise 44ème édition Laissac-Sévérac l'Église
Ronde Laissagaise 44ème édition Laissac-Sévérac l’Église vendredi 21 août 2026.
Ronde Laissagaise 44ème édition
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Relais 2 X 5 km
Date :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez participer à cette course pédestre sportive de 10km ou relais 2 x 5 km autour de Laissac. Départ à 19h30 à la Halle JF Delmas (Parking de la Combelle).
Course à pied de 10 km (12€ sur place 11€ en ligne)
relais 2x 5km 6€/pers en ligne 7€/pers sur place, Par Équipe De 2
Inscription en ligne sur https://www.chronometrage.com/evenement/la-ronde-laissagaise
Retrait de dossard à partir de 17h sous le foirail des bovins.
IMPORTANT pour tous les participants:
– Présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de un an
– ou bien d’une licence sportive en cours de validité
– pour tous je dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident de toute nature survenue avant, pendant et après la course .
Pour les mineurs fournir une autorisation parentale. .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 69 45
English :
Come and take part in this sporty 10km run or 2 x 5km relay around Laissac. Start at 7.30pm at the Halle JF Delmas (Parking de la Combelle).
