Truck show à Laissac

Esplanade du Foirail Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

5ème édition du Truck Show à Laissac ! Rassemblement et exposition de plus de 150 camions customisés, camions américains et véhicules de collections. Une parade aura lieu dans le centre-ville qui émerveillera à coups sûr petits et grands !

Programme à venir .

Esplanade du Foirail Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 60 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5th Truck Show in Laissac! Gathering and exhibition of over 150 custom trucks, American trucks and vintage vehicles. A parade through the town center is sure to amaze young and old alike!

L’événement Truck show à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)