Truck show à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Truck show à Laissac Laissac-Sévérac l’Église vendredi 24 juillet 2026.
Truck show à Laissac
Esplanade du Foirail Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
5ème édition du Truck Show à Laissac ! Rassemblement et exposition de plus de 150 camions customisés, camions américains et véhicules de collections. Une parade aura lieu dans le centre-ville qui émerveillera à coups sûr petits et grands !
Programme à venir .
Esplanade du Foirail Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 60 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5th Truck Show in Laissac! Gathering and exhibition of over 150 custom trucks, American trucks and vintage vehicles. A parade through the town center is sure to amaze young and old alike!
L’événement Truck show à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)