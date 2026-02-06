Rallye Aveyron Rouergue Occitanie à Laissac

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-08

Laissac accueille le parc d’assistance du Rallye du Rouergue. Pendant ces 3 jours, buvette et restauration dans le centre administratif.

Pendant 3 jours, buvette et restauration avec le collectif des associations du Laissagais devant le Centre Administratif.

Parc d’assistance sur les 3 jours sur l’esplanade du foirail avec la possibilité d’approcher les pilotes sur les paddocks.

Jeudi Vérification technique et administrative + Spéciale d’essais

Vendredi Parc d’assistance de 9h à 20h.

Samedi Parc assistance + Spéciale départ Laissac arrivée Sévérac l’Eglise .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30 laissac@causses-aubrac-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laissac hosts the service park for the Rallye du Rouergue. During the 3 days, refreshments and catering in the administrative center.

L’événement Rallye Aveyron Rouergue Occitanie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)