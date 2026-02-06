Rallye Aveyron Rouergue Occitanie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Rallye Aveyron Rouergue Occitanie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église mercredi 8 juillet 2026.
Rallye Aveyron Rouergue Occitanie à Laissac
Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-11
2026-07-08
Laissac accueille le parc d’assistance du Rallye du Rouergue. Pendant ces 3 jours, buvette et restauration dans le centre administratif.
Pendant 3 jours, buvette et restauration avec le collectif des associations du Laissagais devant le Centre Administratif.
Parc d’assistance sur les 3 jours sur l’esplanade du foirail avec la possibilité d’approcher les pilotes sur les paddocks.
Jeudi Vérification technique et administrative + Spéciale d’essais
Vendredi Parc d’assistance de 9h à 20h.
Samedi Parc assistance + Spéciale départ Laissac arrivée Sévérac l’Eglise .
Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 71 30 laissac@causses-aubrac-tourisme.com
English :
Laissac hosts the service park for the Rallye du Rouergue. During the 3 days, refreshments and catering in the administrative center.
L’événement Rallye Aveyron Rouergue Occitanie à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)