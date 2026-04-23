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Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église mercredi 11 novembre 2026.

Adresse : LAISSAC

Ville : 12310 Laissac-Sévérac l'Église

Département : Aveyron

Début : mercredi 11 novembre 2026

Fin : mercredi 11 novembre 2026

Tarif :

Laissac-Sévérac l’Église

Quine du Basket Club de Laissac

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Quine organisé par l’association du club de basket Laissagais. Quine avec ordinateur. 14h30 au centre administratif de Laissac.
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LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie  

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English :

Quine organized by the Laissagais basketball club association. Quine with computer. 2.30pm at Laissac administrative center.

L’événement Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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