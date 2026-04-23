Laissac-Sévérac l’Église

Quine du Basket Club de Laissac

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Quine organisé par l’association du club de basket Laissagais. Quine avec ordinateur. 14h30 au centre administratif de Laissac.

.

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quine organized by the Laissagais basketball club association. Quine with computer. 2.30pm at Laissac administrative center.

L’événement Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)