Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église mercredi 11 novembre 2026.
Laissac-Sévérac l’Église
Quine du Basket Club de Laissac
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Quine organisé par l’association du club de basket Laissagais. Quine avec ordinateur. 14h30 au centre administratif de Laissac.
.
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Quine organized by the Laissagais basketball club association. Quine with computer. 2.30pm at Laissac administrative center.
L’événement Quine du Basket Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Laissac-Sévérac l'Église (Aveyron)
- Cyclotourisme Circuit de Saint Martin de Lenne Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 1 mai 2026
- Cyclotourisme Circuit des Bourines Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 1 mai 2026
- Jeux à faire en famille Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 1 mai 2026
- Cyclotourisme Circuit du Viaduc de Millau Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 1 mai 2026
- Cyclotourisme Circuit de Ségur Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 1 mai 2026