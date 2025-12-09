Grande Foire Annuelle de Laissac 64ème édition

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Grande Foire Annuelle de Laissac Venez découvrir une des plus grandes foires de l’Aveyron le dimanche 10 mai 9h à 18h.

Plants et fleurs en centre ville, nombreux stands, outillage, motoculture, jardinage au foirail des bovins.

Produits régionaux et artisanat sous la halle des ovins.

Ouverture des commerces et déjeuner dans les restaurants du village.

Fête foraine tout le week-end. Buvettes et restaurations sur place.

Plusieurs parkings à votre disposition dont un de plus de 1000 places sur l’esplanade du foirail. .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie

English :

Grande Foire Annuelle de Laissac: Come and discover one of Aveyron’s biggest fairs on Sunday May 10, 9am to 6pm.

