Inauguration de Mode et Douceur à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
Inauguration de Mode et Douceur à Laissac Laissac-Sévérac l’Église vendredi 8 mai 2026.
Laissac-Sévérac l’Église
Inauguration de Mode et Douceur à Laissac
29 place du 11 novembre Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La boutique de prêt à porter & salon de thé (brunch, goûter…) MODE & DOUCEUR vous convie à célébrer ensemble l’inauguration du magasin en présence de Stéphanie représentante des chaussures Mazélie. Rendez-vous donc 29 place du 11 novembre.
Mode Et Douceur vous accueille pour une journée en pause, placée sous le signe de la convivialité
À l’occasion de notre inauguration, venez partager un moment dans la joie et la bonne humeur
De 11h à 21h
Un apéritif vous sera offert
Brunch sur réservation
Découverte de la nouvelle collection
Présentation du magasin et du salon de thé
On vous attend nombreux pour célébrer cette belle aventure à vos côtés .
29 place du 11 novembre Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 85 47 73 64 contact.modeetdouceur@gmail.com
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English :
The MODE & DOUCEUR ready-to-wear boutique & tea room (brunch, afternoon tea…) invites you to celebrate the store’s inauguration in the presence of Stéphanie, representative of Mazélie shoes. See you at 29 place du 11 novembre.
L’événement Inauguration de Mode et Douceur à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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