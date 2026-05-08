Balade des 5 jardins Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 14:15 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription • Gratuit, sur réservation sur http://billets.museum.nantesmetropole.fr Tout public

Balade des 5 jardinsMercredi 13 mai à 14h15 Nantes Partez à la découverte de 5 jardins emblématiques, ou plus confidentiels, sur une boucle de 2 kilomètres. Une découverte naturaliste, historique et sensible.Avec Jonathan Orain, médiateur au MuséumInformations pratiques• Rdv à 14h15, square Gabriel Chéreau (accès rue de l’Héronnière)• Gratuit, sur réservation sur http://billets.museum.nantesmetropole.fr / tous publics• Renseignements : jonathan.orain@nantesmetropole.fr ou au 06.74.98.05.35

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3344



Afficher la carte du lieu Muséum d’Histoire Naturelle et trouvez le meilleur itinéraire

