Balade des 5 jardins Square Gabriel Chéreau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:15 – 16:30

Gratuit : non Gratuit sur réservation Gratuit, sur réservation sur http://billets.museum.nantesmetropole.fr Tout public

Balade des 5 jardinsMercredi 16 septembre 2026 Partez à la découverte de 5 jardins emblématiques, ou plus confidentiels, sur une boucle de 2 kilomètres. Une découverte naturaliste, historique et sensible.Avec Jonathan Orain, médiateur au Muséum Informations pratiques Rdv à 14h15, square Gabriel Chéreau (accès rue de l’Héronnière)Gratuit, sur réservation sur http://billets.museum.nantesmetropole.fr / tous publicsRenseignements : jonathan.orain@nantesmetropole.fr ou au 06.74.98.05.35

Square Gabriel Chéreau Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/square-gabriel-chereau http://billets.museum.nantesmetropole.fr



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