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Balade des 5 jardins Square Gabriel Chéreau Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Square Gabriel Chéreau · Nantes

Balade des 5 jardins Square Gabriel Chéreau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:15
Lieu
Square Gabriel Chéreau
Adresse
Rue d'Ancin
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur réservation Gratuit, sur réservation sur http://billets.museum.nantesmetropole.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:15 – 16:30
Gratuit : non Gratuit sur réservation Gratuit, sur réservation sur http://billets.museum.nantesmetropole.fr Tout public 

Balade des 5 jardinsMercredi 16 septembre 2026 Partez à la découverte de 5 jardins emblématiques, ou plus confidentiels, sur une boucle de 2 kilomètres. Une découverte naturaliste, historique et sensible.Avec Jonathan Orain, médiateur au Muséum Informations pratiques Rdv à 14h15, square Gabriel Chéreau (accès rue de l’Héronnière)Gratuit, sur réservation sur http://billets.museum.nantesmetropole.fr / tous publicsRenseignements : jonathan.orain@nantesmetropole.fr ou au 06.74.98.05.35

Square Gabriel Chéreau Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/square-gabriel-chereau http://billets.museum.nantesmetropole.fr


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