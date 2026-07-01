La Paillote Voyageuse 2026 #8 : Cobim + Ghalini Chway, Centre Socioculturel Saint-Joseph de Porterie, Nantes
vendredi 28 août 2026 · Centre Socioculturel Saint-Joseph de Porterie · Nantes
Informations pratiques
La Paillote Voyageuse 2026 #8 : Cobim + Ghalini Chway Vendredi 28 août, 18h30 Centre Socioculturel Saint-Joseph de Porterie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
La Paillote Voyageuse, c’est un rendez-vous culturel incontournable dans les quartiers Est de Nantes.
Les équipes de l’Accoord vous proposent des “apéros-concerts” gratuits dans l’espace public en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. En tout, 8 soirées concerts sont proposées en itinérance dans les quartiers nantais.
Ensuite, place à la détente et à la musique pour profiter des belles soirées d’été :
: https://www.facebook.com/cobimmusique
Centre Socioculturel Saint-Joseph de Porterie 21 Rue des Grands Pâtis 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/maisondequartier.doulon »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maisondequartierdoulon/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/cobimmusique »}]
La Paillote Voyageuse revient pour ambiancer les quartiers Est avec des apéros, concerts hauts en couleur et en musique ! musique nantes
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