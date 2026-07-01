Lectures et jeux pour petits et grands, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

Informations pratiques

Lectures et jeux pour petits et grands Vendredi 28 août, 16h30 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T16:30:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:30:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00

Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence.

Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Nouveau Studio Théâtre 5 rue du Ballet Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Au Nouveau Studio Théâtre, un temps festif autour du livre, de la poésie, de la danse et du théâtre pour découvrir le lieu et les compagnies en résidence. été2026