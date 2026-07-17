Concerts du West Tour – Bourderies, Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD, Nantes

Informations pratiques

Concerts du West Tour – Bourderies Vendredi 28 août, 18h30 Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Pour célébrer la fin de la saison, rendez-vous pour un concert gratuit du groupe Dekonou, qui met à l’honneur la richesse des chants, des percussions et des danses traditionnelles togolaises.

Rendez-vous le 28 août à 18h30 au Centre socioculturel des Bourderies.

Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD 2A Rue de Saint Brévin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le West Tour revient faire vibrer les quartiers Ouest au rythme de la musique latine !