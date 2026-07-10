Balade « Des peintres aux Dervallières : balade artistique et historique au fil des rues » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
jeudi 20 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Adulte, Senior
Saviez-vous que les rues des Dervallières portent le nom de 37 peintres ? Le temps d’une balade, découvrons d’étonnantes correspondances entre les œuvres de Monet, Chardin, Cézanne, Renoir, Bonheur ou Le Nain et ce quartier niché dans un cadre naturel exceptionnel : du château disparu à la cité HLM, et du pigeonnier seigneurial à la ferme urbaine. Un parcours participatif et accessible, ponctué de médiations et de regards partagés. Visite guidée proposée par Sandrine Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2,5 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-des-peintres-aux-dervallieres-balade-artistique-et-historique
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