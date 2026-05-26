Balade Dessinée Point de rendez-vous envoyé après réservation. Cluny
Balade Dessinée Point de rendez-vous envoyé après réservation. Cluny mardi 2 juin 2026.
Cluny
Balade Dessinée
Point de rendez-vous envoyé après réservation. Dans la ville de Cluny Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:30:00
fin : 2026-06-15 11:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-15 2026-06-30
1h30 de croquis et d’aquarelle dans les rues de Cluny en compagnie de Floriane Caffart, aquarelliste architecte.
La Balade Dessinée s’adresse à tous les niveaux, que vous soyez débutant ou amateur. Je vous donne des astuces et techniques pour tenir un carnet de voyage et dessiner à partir du réel. Un moment convivial dont vous repartirez fierté.
Matériel à prévoir
Palette d’aquarelle
Carnet papier aquarelle ou bloc de feuille aquarelle
Pinceaux
Gourde d’eau
Petit pot pour l’eau
Protection solaire casquette, crème solaire, lunette de soleil…
Si besoin petite chaise de camping légère et transportable.
À partir de 12 ans, de 4 à 8 participant•es.
Soumis aux conditions météorologiques, en cas d’annulation pour cause de météo défavorable. .
Point de rendez-vous envoyé après réservation. Dans la ville de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 95 83 02 floriane.caffart@gmail.com
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English : Balade Dessinée
L’événement Balade Dessinée Cluny a été mis à jour le 2026-05-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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