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AGENDA · Clermont-Ferrand

Balade du matrimoine, Parking, Clermont-Ferrand

dimanche 20 septembre 2026 · Parking · Clermont-Ferrand

Balade du matrimoine, Parking, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parking
Adresse
Rue des fossés sous le séminaire 63100 Clermont-Ferrand
Ville
63100 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Balade du matrimoine Dimanche 20 septembre, 09h30 Parking Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un circuit inédit, en autocar, à travers le territoire métropolitain, pour porter un regard sur le patrimoine… au féminin.

Parking Rue des fossés sous le séminaire 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnevolcans.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}]
Un circuit inédit, en autocar, à travers le territoire métropolitain, pour porter un regard sur le patrimoine… au féminin.

© Clermont Auvergne Volcans

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