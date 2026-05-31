Balade du Tisserand à Wattrelos, Parking à l’angle des rues Leruste et de Beaulieu, 59150 Wattrelos, Wattrelos

Balade du Tisserand à Wattrelos Samedi 11 juillet, 10h00 Parking à l’angle des rues Leruste et de Beaulieu, 59150 Wattrelos Nord

Tarif plein 12 € / Tarif réduit 11 € / Gratuité Enfants de moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Offrez-vous une bouffée d’air frais lors de cette randonnée découverte de 6 km à travers le quartier du Plouys, en pleine campagne wattrelosienne. Accompagné par votre guide, vous explorerez l’histoire locale : des anciennes fermes aux habitations ouvrières, en passant par la vie quotidienne des tisserands à domicile à la fin du XIXᵉ siècle.

Cette visite est proposée le samedi 11 juillet à 10h.

Tarif plein 12 € / Tarif réduit 11 € / Gratuité Enfants de moins de 6 ans

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Partez pour une balade de 6 km au cœur de la campagne wattrelosienne et découvrez, avec votre guide, l’histoire du quartier du Plouys entre fermes, maisons ouvrières et passé textile.