Des livres et vous, Bibliothèque, Wattrelos
Des livres et vous, Bibliothèque, Wattrelos samedi 27 juin 2026.
Des livres et vous Samedi 27 juin, 14h30 Bibliothèque Nord
Entrée gratuite, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
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Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
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Droit réservé
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