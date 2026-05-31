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Des livres et vous, Bibliothèque, Wattrelos

Des livres et vous, Bibliothèque, Wattrelos

Des livres et vous, Bibliothèque, Wattrelos samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 2, rue Emile Basly Wattrelos

Ville : 59150 Wattrelos

Département : Nord

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite, sur réservation

Des livres et vous Samedi 27 juin, 14h30 Bibliothèque Nord

Entrée gratuite, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

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