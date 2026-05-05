Concert LOUISE CONTRE ATTAQUE, Boîte À Musiques, Wattrelos

Concert LOUISE CONTRE ATTAQUE Vendredi 11 décembre, 20h30 Boîte À Musiques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T22:30:00+01:00

Concert LOUISE CONTRE ATTAQUE (Tribute Louise Attaque / Chanson – F) le vendredi 11 décembre 2026 à 20 h 30 à la BAM.

La saison culturelle de la BAM s’achèvera en beauté avec un concert caritatif exceptionnel de Louise Contre Attaque au profit des Restos du Coeur !

Plongez dans l’univers de Louise Attaque avec un tribute vibrant : 5 musiciens sur scène pour 1 h 30 de live non-stop.

Retrouvez les incontournables « Je t’emmène au vent », « Léa », « Ton invitation », joués avec énergie et authenticité.

Ambiance explosive, passion palpable, et un hommage fidèle à l’un des groupes les plus populaires de la scène française.

Tarif : 1 jouet neuf = 1 place de concert = 1 enfant heureux

Infos : Wattrelos Découvertes, 03 20 75 85 86

Billetterie : www.billetweb.fr

Boîte À Musiques 15 rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.billetweb.fr »}]

à la Boîte à Musiques