Nos quartiers d’été, Musée des Arts et Traditions Populaires, Wattrelos

Informations pratiques

Nos quartiers d’été Vendredi 21 août, 14h00 Musée des Arts et Traditions Populaires Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T19:00:00+02:00

Nos quartiers d’été reviennent une nouvelle fois avec des animations gratuites à vivre en famille, entre amis, voisins, habitants, grâce aux partenaires organisateurs.

Rendez-vous dans le quartier du Beck le vendredi 21 août 2026 de 14 h à 19 h dans la prairie du Musée.

Musée des Arts et Traditions Populaires 96 rue François Mériaux 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord Hauts-de-France

rendez-vous au Beck