Nos quartiers d’été, Musée des Arts et Traditions Populaires, Wattrelos
vendredi 21 août 2026 · Musée des Arts et Traditions Populaires · Wattrelos
Informations pratiques
Nos quartiers d’été Vendredi 21 août, 14h00 Musée des Arts et Traditions Populaires Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T19:00:00+02:00
Nos quartiers d’été reviennent une nouvelle fois avec des animations gratuites à vivre en famille, entre amis, voisins, habitants, grâce aux partenaires organisateurs.
Rendez-vous dans le quartier du Beck le vendredi 21 août 2026 de 14 h à 19 h dans la prairie du Musée.
Musée des Arts et Traditions Populaires 96 rue François Mériaux 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord Hauts-de-France
rendez-vous au Beck
À voir aussi à Wattrelos (Nord)
- Vide-greniers du Crétinier, Quartier du Crétinier, Wattrelos 5 juillet 2026
- Les Boucles d’Acti’Jeunes, Ferme Pédagogique de Wattrelos, Wattrelos 5 juillet 2026
- Festi’F Food, Parc du Lion, Wattrelos 10 juillet 2026
- Balade du Tisserand à Wattrelos, Parking à l’angle des rues Leruste et de Beaulieu, 59150 Wattrelos, Wattrelos 11 juillet 2026
- Nos quartiers d’été, Stade Pierre de Coubertin, Wattrelos 17 juillet 2026