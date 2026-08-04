Informations pratiques

Wattrelos

Exposition photos

2 rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 09:30:00

fin : 2026-09-22 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30

Cette exposition dévoile des clichés inédits et insolites de Wattrelos, entre mémoire, patrimoine et vie quotidienne. Une invitation à (re)découvrir la ville sous un regard original. Tout public.

Cette exposition dévoile des clichés inédits et insolites de Wattrelos, entre mémoire, patrimoine et vie quotidienne. Une invitation à (re)découvrir la ville sous un regard original. Tout public. .

2 rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France +33 3 20 81 66 38

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English :

This exhibition showcases previously unseen and unusual photographs of Wattrelos, exploring themes of memory, heritage, and daily life. It invites visitors to (re)discover the town from a fresh perspective. Suitable for all ages.

L’événement Exposition photos Wattrelos a été mis à jour le 2026-07-30 par Hauts-de-France Tourisme