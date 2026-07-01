Nos quartiers d’été, Centre social du Laboureur, Wattrelos
vendredi 18 septembre 2026 · Centre social du Laboureur · Wattrelos
Informations pratiques
Nos quartiers d’été Vendredi 18 septembre, 16h30 Centre social du Laboureur Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Nos quartiers d’été reviennent une nouvelle fois avec des animations gratuites à vivre en famille, entre amis, voisins, habitants, grâce aux partenaires organisateurs.
Rendez-vous dans le quartier de Beaulieu le vendredi 18 septembre 2026 de 16 h 30 à 21 h square de l’Enfance.
Centre social du Laboureur Square de l’enfance 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France
rendez-vous au Laboureur
À voir aussi à Wattrelos (Nord)
- Vide-greniers du Crétinier, Quartier du Crétinier, Wattrelos 5 juillet 2026
- Balade du Tisserand à Wattrelos, Parking à l’angle des rues Leruste et de Beaulieu, 59150 Wattrelos, Wattrelos 11 juillet 2026
- Nos quartiers d’été, Stade Pierre de Coubertin, Wattrelos 17 juillet 2026
- Don du sang, Salle des Fêtes du Centre, Wattrelos 20 juillet 2026
- Balade naturaliste : la danse des papillons, WATTRELOS, Wattrelos 11 août 2026