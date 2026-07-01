Nos quartiers d’été, Centre social du Laboureur, Wattrelos

Informations pratiques

Nos quartiers d’été Vendredi 18 septembre, 16h30 Centre social du Laboureur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Nos quartiers d’été reviennent une nouvelle fois avec des animations gratuites à vivre en famille, entre amis, voisins, habitants, grâce aux partenaires organisateurs.

Rendez-vous dans le quartier de Beaulieu le vendredi 18 septembre 2026 de 16 h 30 à 21 h square de l’Enfance.

Centre social du Laboureur Square de l’enfance 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

rendez-vous au Laboureur