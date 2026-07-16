Visite guidée de la maison du projet de la Lainière, Maison du projet de la Lainière, Wattrelos

Informations pratiques

Visite guidée de la maison du projet de la Lainière 19 et 20 septembre Maison du projet de la Lainière Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Maison du projet de La Lainière est installée sur le site de l’une des anciennes plus grandes filatures d’Europe. Véritable ville dans la ville, La Lainière de Roubaix et de Wattrelos fut un acteur majeur de l’histoire industrielle locale. Le site conserve une mémoire forte, aujourd’hui portée par les Amis de la Lainière et du Textile, association d’anciens salariés engagés dans la valorisation de cette histoire.

Visite libre et guidée, avec des départs à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Maison du projet de la Lainière 151 rue d’Oran, Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

La Maison du projet de La Lainière est installée sur le site de l’une des anciennes plus grandes filatures d’Europe. Véritable ville dans la ville, La Lainière de Roubaix et de Wattrelos fut un de Le…

©Amis de la Lainière