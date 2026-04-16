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Balade naturaliste : la danse des papillons, WATTRELOS, Wattrelos

Balade naturaliste : la danse des papillons, WATTRELOS, Wattrelos

Balade naturaliste : la danse des papillons, WATTRELOS, Wattrelos mardi 11 août 2026.

Lieu : WATTRELOS

Adresse : 76 - 78 rue Berthelot 59150 Wattrelos

Ville : 59150 Wattrelos

Département : Nord

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif : Sur inscription - Gratuit

Balade naturaliste : la danse des papillons Mardi 11 août, 10h00 WATTRELOS Nord

Sur inscription – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00

Dans cette prairie fleurie virevoltent des pollinisateurs tout en couleur. Connaissez-vous ces as du vol que sont les papillons ?
Venez les découvrir.
Rendez-vous : 10 h
Lieu de départ : parking du site PCUK, 76-78 rue Berthelot à Wattrelos
Public : tout public
Bon à savoir : nombre de places limité, sur inscription par mail à ecogardes@lillemetropole.fr
Tarif : gratuit

WATTRELOS 76 – 78 rue Berthelot 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ecogardes@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:ecogardes@lillemetropole.fr »}]
Balade naturaliste en famille guidée par les écogardes de la MEL

Marie Delaire/MEL

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