Balade naturaliste : la danse des papillons, WATTRELOS, Wattrelos

Balade naturaliste : la danse des papillons Mardi 11 août, 10h00 WATTRELOS Nord

Sur inscription – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00

Dans cette prairie fleurie virevoltent des pollinisateurs tout en couleur. Connaissez-vous ces as du vol que sont les papillons ?

Venez les découvrir.

Rendez-vous : 10 h

Lieu de départ : parking du site PCUK, 76-78 rue Berthelot à Wattrelos

Public : tout public

Bon à savoir : nombre de places limité, sur inscription par mail à ecogardes@lillemetropole.fr

Tarif : gratuit

WATTRELOS 76 – 78 rue Berthelot 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ecogardes@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:ecogardes@lillemetropole.fr »}]

Balade naturaliste en famille guidée par les écogardes de la MEL

Marie Delaire/MEL