Fête du Plouys, Salle Ramon, Wattrelos

Informations pratiques

Fête du Plouys 25 et 26 juillet Salle Ramon Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T11:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Fête du Plouys le samedi 25 juillet de 14 h à 23 h et le dimanche 26 juillet de 11 h à 18 h à la salle Ramon et dans la cour de l’école. Au programme :

Samedi 25 juillet : à 14 h, ouverture avec concours de pétanque ; de 14 h à 18 h, PLouysland (jeux et animations pour les enfants à la salle Ramon) ; de 14 h à 19 h, animations et tombolas ; à 19 h, remise des prix du concours de pétanque ; de 19 h à 20 h, apéritif animé et de 20 h à 23 h, soirée dansante.

: à 14 h, ouverture avec concours de pétanque ; de 14 h à 18 h, PLouysland (jeux et animations pour les enfants à la salle Ramon) ; de 14 h à 19 h, animations et tombolas ; à 19 h, remise des prix du concours de pétanque ; de 19 h à 20 h, apéritif animé et de 20 h à 23 h, soirée dansante. Dimanche 26 juillet : à 11 h, ouverture avec concours de pétanque ; de 12 h à 14 h, animations ; de 14 h à 15 h 30, « Le Plouys a un incroyable talent » ; de 16 h à 17 h 30, thé dansant avec artiste invité et 18 h, fin des festivités.

Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite.

Salle Ramon 1 rue de la martelotte wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

organisée par les Amis de la Campagne