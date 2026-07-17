AGENDA · Wattrelos
Fête du Plouys, Salle Ramon, Wattrelos
samedi 25 juillet 2026 · Salle Ramon · Wattrelos
Informations pratiques
Fête du Plouys 25 et 26 juillet Salle Ramon Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T11:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00
Fête du Plouys le samedi 25 juillet de 14 h à 23 h et le dimanche 26 juillet de 11 h à 18 h à la salle Ramon et dans la cour de l’école. Au programme :
- Samedi 25 juillet : à 14 h, ouverture avec concours de pétanque ; de 14 h à 18 h, PLouysland (jeux et animations pour les enfants à la salle Ramon) ; de 14 h à 19 h, animations et tombolas ; à 19 h, remise des prix du concours de pétanque ; de 19 h à 20 h, apéritif animé et de 20 h à 23 h, soirée dansante.
- Dimanche 26 juillet : à 11 h, ouverture avec concours de pétanque ; de 12 h à 14 h, animations ; de 14 h à 15 h 30, « Le Plouys a un incroyable talent » ; de 16 h à 17 h 30, thé dansant avec artiste invité et 18 h, fin des festivités.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite.
Salle Ramon 1 rue de la martelotte wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France
organisée par les Amis de la Campagne
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