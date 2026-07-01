Nos quartiers d’été, Stade Pierre de Coubertin, Wattrelos
vendredi 17 juillet 2026 · Stade Pierre de Coubertin · Wattrelos
Informations pratiques
Nos quartiers d’été Vendredi 17 juillet, 16h00 Stade Pierre de Coubertin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T16:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T16:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00
Nos quartiers d’été reviennent une nouvelle fois avec des animations gratuites à vivre en famille, entre amis, voisins, habitants, grâce aux partenaires organisateurs.
Rendez-vous dans le quartier de Beaulieu le vendredi 17 juillet 2026 de 16 h à 21 h au stade Pierre de Coubertin.
Stade Pierre de Coubertin 24, avenue Pierre de Coubertin à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France
rendez-vous à Beaulieu
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