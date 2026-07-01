Nos quartiers d’été, Stade Pierre de Coubertin, Wattrelos

Informations pratiques

Nos quartiers d’été Vendredi 17 juillet, 16h00 Stade Pierre de Coubertin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T16:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T16:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:00:00+02:00

Nos quartiers d’été reviennent une nouvelle fois avec des animations gratuites à vivre en famille, entre amis, voisins, habitants, grâce aux partenaires organisateurs.

Rendez-vous dans le quartier de Beaulieu le vendredi 17 juillet 2026 de 16 h à 21 h au stade Pierre de Coubertin.

Stade Pierre de Coubertin 24, avenue Pierre de Coubertin à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

rendez-vous à Beaulieu