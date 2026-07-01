Vide-greniers du Crétinier, Quartier du Crétinier, Wattrelos

Informations pratiques

Vide-greniers du Crétinier Dimanche 5 juillet, 07h00 Quartier du Crétinier Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T07:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T07:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

L’amicale du Crétinier organise son vide-greniers ce dimanche 5 juillet de 7 h à 16 h.

Quartier du Crétinier Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

ce dimanche