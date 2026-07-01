AGENDA · Wattrelos
Vide-greniers du Crétinier, Quartier du Crétinier, Wattrelos
dimanche 5 juillet 2026 · Quartier du Crétinier · Wattrelos
Informations pratiques
Vide-greniers du Crétinier Dimanche 5 juillet, 07h00 Quartier du Crétinier Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T07:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T07:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00
L’amicale du Crétinier organise son vide-greniers ce dimanche 5 juillet de 7 h à 16 h.
Quartier du Crétinier Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France
ce dimanche
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