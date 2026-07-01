Les Boucles d’Acti’Jeunes, Ferme Pédagogique de Wattrelos, Wattrelos

Informations pratiques

Les Boucles d’Acti’Jeunes Dimanche 5 juillet, 09h00 Ferme Pédagogique de Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Rendez-vous à la ferme pédagogique pour les Boucles d’Acti’Jeunes ce dimanche 5 juillet à partir de 9 h 30.

Au programme :

Marche de 2,8 km à 10 h (inscriptions à partir de 9 h 30) en faveur de l’association ELA (dons libres)

Course de 5 km à 11 h (inscriptions à partir de 10 h 30)

Stand diététique avec collation offerte

Stand d’auto financement pour les séjours de 2026 et l’association ELA

Venez nombreux pour partager un moment convivial et solidaire !

Infos et inscriptions : mouradchelbi.actijeunes@gmail.com / 03 20 75 92 52.

Ferme Pédagogique de Wattrelos rue Jean Castel Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:mouradchelbi.actijeunes@gmail.com »}]

ce dimanche