Les Boucles d’Acti’Jeunes, Ferme Pédagogique de Wattrelos, Wattrelos
dimanche 5 juillet 2026 · Ferme Pédagogique de Wattrelos · Wattrelos
Informations pratiques
Les Boucles d’Acti’Jeunes Dimanche 5 juillet, 09h00 Ferme Pédagogique de Wattrelos Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Rendez-vous à la ferme pédagogique pour les Boucles d’Acti’Jeunes ce dimanche 5 juillet à partir de 9 h 30.
Au programme :
- Marche de 2,8 km à 10 h (inscriptions à partir de 9 h 30) en faveur de l’association ELA (dons libres)
- Course de 5 km à 11 h (inscriptions à partir de 10 h 30)
- Stand diététique avec collation offerte
- Stand d’auto financement pour les séjours de 2026 et l’association ELA
Venez nombreux pour partager un moment convivial et solidaire !
Infos et inscriptions : mouradchelbi.actijeunes@gmail.com / 03 20 75 92 52.
Ferme Pédagogique de Wattrelos rue Jean Castel Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:mouradchelbi.actijeunes@gmail.com »}]
ce dimanche
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