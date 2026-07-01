Don du sang, Salle des Fêtes du Centre, Wattrelos
lundi 20 juillet 2026 · Salle des Fêtes du Centre · Wattrelos
Informations pratiques
Don du sang Lundi 20 juillet, 10h30, 15h00 Salle des Fêtes du Centre Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T15:00:00+02:00 – 2026-07-20T19:00:00+02:00
Collecte de sang le lundi 20 juillet 2026 de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h à la salle des fêtes du Centre, 51 rue Jean Jaurès.
Pour vous accueillir en toute sécurité, vous êtes invité à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien suivant : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/160983/sang?ville=WATTRELOS.
Salle des Fêtes du Centre 51 rue Jean Jaurès, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/160983/sang?ville=WATTRELOS »}]
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