UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wattrelos

Don du sang, Salle des Fêtes du Centre, Wattrelos

lundi 20 juillet 2026 · Salle des Fêtes du Centre · Wattrelos

Don du sang, Salle des Fêtes du Centre, Wattrelos

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Salle des Fêtes du Centre
Adresse
51 rue Jean Jaurès, 59150 Wattrelos
Ville
59150 Wattrelos
Département
Nord

Don du sang Lundi 20 juillet, 10h30, 15h00 Salle des Fêtes du Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T15:00:00+02:00 – 2026-07-20T19:00:00+02:00

Collecte de sang le lundi 20 juillet 2026 de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h à la salle des fêtes du Centre, 51 rue Jean Jaurès.
Pour vous accueillir en toute sécurité, vous êtes invité à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien suivant : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/160983/sang?ville=WATTRELOS.

Salle des Fêtes du Centre 51 rue Jean Jaurès, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/160983/sang?ville=WATTRELOS »}]
Prenez rendez-vous !

À voir aussi à Wattrelos (Nord)